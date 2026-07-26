Задержка поездов и массовая госпитализация людей: шторм погрузил Ростовскую область в хаос

Разгул стихии в Ростовской области привел к массовым обращениям за медицинской помощью — за сутки к врачам пришли 51 человек, среди них один ребенок. Губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале уточнил, что в стационарах остаются 11 пострадавших, а один человек погиб.

Непогода в Ростове-на-Дону превратила улицы в зону бедствия. Мощный ветер валил деревья, которые рушились на припаркованные машины и линии электропередач. В результате город столкнулся с перебоями водоснабжения и электроэнергии. Система экстренных служб работала на пределе возможностей — на номер 112 поступило более 8 тысяч звонков, часть абонентов не могла дозвониться из-за колоссальной нагрузки, но к настоящему моменту связь нормализована.

Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. Стихия затронула и железнодорожное сообщение: задерживаются 89 пассажирских поездов. Медицинские учреждения, по словам губернатора, обеспечены резервными источниками энергии и продолжают работать в штатном режиме. Местные жители делятся в соцсетях шокирующими кадрами и признаются, что даже старожилы не помнят подобного разгула стихии.