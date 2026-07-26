Жара до +42 привела к опасному пожару: в Астраханской области загорелись 8 домов

В поселке Нижний Баскунчак Ахтубинского района Астраханской области произошел крупный пожар. Огонь распространился на 12 строений, среди которых 8 жилых домов, сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожар охватил жилые дома и сухую растительность

Возгорание также затронуло сухую растительность на площади 900 кв. м. После поступления сообщения о пожаре на место прибыли расчеты спасателей.

Специалисты продолжают работать на месте происшествия и устанавливают причины возникновения огня.

Информации о пострадавших нет

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего и точные причины возгорания устанавливаются.

Жителей предупредили о риске новых возгораний

В МЧС сообщили, что в Астраханской области сохраняется сухая и жаркая погода. Такие условия повышают вероятность возникновения природных пожаров, поэтому спасатели призвали жителей соблюдать правила пожарной безопасности.