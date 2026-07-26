Инсульты и инфаркты вышли на первое место: врачи рассказали о пациентах ОКБ Рязани

За минувшую неделю в Областную клиническую больницу Рязанской области по экстренным показаниям госпитализировали 393 пациентов. Такие данные привело региональное министерство здравоохранения, пишет Life.ru.

В больницу чаще всего поступали с инсультами и инфарктами

Среди основных причин срочных обращений медики назвали сердечно-сосудистые заболевания. В список наиболее распространенных диагнозов также вошли черепно-мозговые травмы, аппендицит, язвенная болезнь, гастрит и переломы.

Более 400 человек прошли плановое лечение

За тот же период в стационар в плановом порядке были направлены 423 жителя региона. Еще 444 пациента получили медицинскую помощь без госпитализации.

ОКБ продолжает работу в обычном режиме

В министерстве здравоохранения Рязанской области сообщили, что больница продолжает оказывать все необходимые виды медицинской помощи. Статистика была представлена в рамках еженедельного отчета о работе учреждения.