Инсульты и инфаркты вышли на первое место: врачи рассказали о пациентах ОКБ Рязани
Минздрав Рязанской области: совершено 393 экстренных госпитализаций за неделю
За минувшую неделю в Областную клиническую больницу Рязанской области по экстренным показаниям госпитализировали 393 пациентов. Такие данные привело региональное министерство здравоохранения, пишет Life.ru.
В больницу чаще всего поступали с инсультами и инфарктами
Среди основных причин срочных обращений медики назвали сердечно-сосудистые заболевания. В список наиболее распространенных диагнозов также вошли черепно-мозговые травмы, аппендицит, язвенная болезнь, гастрит и переломы.
Более 400 человек прошли плановое лечение
За тот же период в стационар в плановом порядке были направлены 423 жителя региона. Еще 444 пациента получили медицинскую помощь без госпитализации.
ОКБ продолжает работу в обычном режиме
В министерстве здравоохранения Рязанской области сообщили, что больница продолжает оказывать все необходимые виды медицинской помощи. Статистика была представлена в рамках еженедельного отчета о работе учреждения.