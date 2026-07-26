Путин высказался о реальной роли ВМФ в ходе СВО

Военно-морской флот России выполняет ключевые задачи в зоне специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин в ходе церемонии в Санкт-Петербурге, приуроченной к Дню ВМФ. Его слова передает РИА Новости .

В последнее воскресенье июля, когда в России традиционно чествуют военных моряков, Владимир Путин лично заслушал доклады командующих флотами. Президент подчеркнул, что морская составляющая играет определяющую роль в достижении целей СВО.

«Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой», — отметил он во время получения докладов от командующих флотами в Петербурге.

Отдельное внимание на мероприятии уделили вопросам перевооружения. Главком ВМФ адмирал Александр Моисеев доложил, что до конца 2026 года состав флота пополнят более 20 боевых единиц. Среди них — атомный ракетный подводный крейсер «Пермь», а также тяжелый ракетный крейсер «Нахимов», который возвращается в строй после глубокой модернизации. По словам адмирала, обновление технической базы позволяет значительно расширить боевые возможности соединений.

Путин также поблагодарил командиров и рядовых, которые в этот праздничный день несут службу на передовых рубежах, и пожелал им скорейшего возвращения домой.