Журналисты не сдержали эмоций в Старобельске: что они увидели внутри разрушенного колледжа

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала о реакции иностранных журналистов после посещения разрушенного здания колледжа в Старобельске. По ее словам, некоторые представители зарубежных СМИ не смогли скрыть эмоций во время осмотра последствий удара, пишет ТАСС.

Иностранные журналисты посетили разрушенное здание колледжа

Лантратова сообщила, что представители ведущих мировых изданий лично осмотрели поврежденное здание учебного заведения. По ее словам, некоторые журналисты пытались скрыть слезы во время посещения объекта.

В осмотре, как отметила омбудсмен, приняли участие более 50 сотрудников средств массовой информации.

В здании обнаружили личные вещи учащихся

По словам Лантратовой, внутри разрушенных помещений журналисты увидели сохранившиеся студенческие записи, детские игрушки, фотографии и личные вещи учащихся.

Также сообщалось о найденных под завалами постельных принадлежностях с кровью и фрагментах беспилотников.

Лантратова заявила об отсутствии признаков инсценировки

Омбудсмен подчеркнула, что большое количество личных вещей погибших и пострадавших людей, по ее мнению, свидетельствует о реальности произошедшего.

Она добавила, что увиденное позволило журналистам оценить последствия атаки на гражданский объект.