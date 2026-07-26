Более 1000 деревьев рухнули в Ростове-на-Дону: власти ввели режим ЧС после стихии
Глава Скрябин: 28 человек пострадали после непогоды в Ростове, введем режим ЧС
В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий непогоды. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
В городе упали более 1000 деревьев
Решение о введении режима ЧС приняли на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. По данным городских служб, в Ростове-на-Дону зафиксировали падение более 1000 деревьев.
На данный момент удалось устранить последствия падения 132 деревьев. Остальные обращения жителей продолжают находиться в работе.
Число пострадавших выросло до 28 человек
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Ростове-на-Дону погиб 1 человек и пострадали 13 жителей. Позже количество травмированных увеличилось до 28 человек.
Ликвидацией последствий занимаются сотни специалистов
В устранении последствий стихии участвуют десятки бригад и сотни сотрудников служб. В городскую диспетчерскую службу поступило около 35 тыс. обращений от жителей.