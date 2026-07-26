Более 1000 деревьев рухнули в Ростове-на-Дону: власти ввели режим ЧС после стихии

В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий непогоды. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

В городе упали более 1000 деревьев

Решение о введении режима ЧС приняли на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. По данным городских служб, в Ростове-на-Дону зафиксировали падение более 1000 деревьев.

На данный момент удалось устранить последствия падения 132 деревьев. Остальные обращения жителей продолжают находиться в работе.

Число пострадавших выросло до 28 человек

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Ростове-на-Дону погиб 1 человек и пострадали 13 жителей. Позже количество травмированных увеличилось до 28 человек.

Ликвидацией последствий занимаются сотни специалистов

В устранении последствий стихии участвуют десятки бригад и сотни сотрудников служб. В городскую диспетчерскую службу поступило около 35 тыс. обращений от жителей.