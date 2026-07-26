Нашли телефон на улице? Оставлять себе — опасно! Юрист объяснил, как не стать фигурантом уголовного дела

Оставлять себе найденный на улице чужой телефон нельзя, напомнил в интервью «Газете.Ru» адвокат Антон Ключко. Грань между находкой и кражей очень тонкая, и за присвоение чужого имущества можно понести ответственность, отметил он.

В России отношения, связанные с находкой вещей, регулируются двумя кодексами: ст. 158 УК РФ предусматривает наказание за тайное хищение чужого имущества, ст. 227 ГК РФ закрепляет порядок обращения с найденными вещами и определяет алгоритм добросовестного поведения для нашедшего.

По словам Ключко, мобильный телефон имеет ярко выраженные индивидуальные признаки — номер SIM-карты, серийный номер и другие данные. Поэтому присвоение такого устройства без попыток вернуть владельцу может быть квалифицировано как кража.

Юрист подчеркивает, что, даже если человек не планировал ничего противозаконного, отсутствие действий по поиску хозяина расценивается как умысел на завладение чужим имуществом.

Что делать, если вы нашли телефон? Если это случилось в общественном месте — торговом центре, кафе, транспорте — устройство следует сразу передать администрации или ответственному сотруднику. Если находка произошла на улице, нужно заявить о ней в полицию или в орган местного самоуправления. Это зафиксирует добросовестность нашедшего и защитит его от возможных обвинений.

Согласно ст. 227-228 ГК РФ, если владелец не объявится в течение шести месяцев, нашедший приобретает право собственности на вещь. Кроме того, нашедший вправе рассчитывать на вознаграждение от владельца — этот механизм стимулирует людей действовать открыто и не скрывать находки.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре пенсионерка получила срок за покупку матчи в интернете.