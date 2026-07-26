Сосуды будут благодарны: врач назвала простой способ уменьшить опасный холестерин

Снизить уровень «плохого» холестерина помогают корректировка питания и регулярная физическая активность. Об этом рассказала врач-кардиолог и липидолог Екатерина Паукова, пишет РИА Новости.

Какие продукты стоит ограничить

По словам специалиста, в первую очередь необходимо пересмотреть рацион. Рекомендуется уменьшить употребление жирных молочных продуктов, жирных сортов мяса, колбасных изделий, субпродуктов и яичных желтков.

Вместо этих продуктов врач советует добавить в рацион нежирное мясо, овощи, фрукты и цельнозерновые продукты.

Физическая активность помогает снизить риски

Кардиолог отметила, что важную роль играет регулярная нагрузка. Для поддержания здоровья рекомендуется не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю, например быстрой ходьбы или плавания, а также 2 силовые тренировки.

Такие меры помогают снизить вероятность развития атеросклероза и его осложнений, однако для оценки состояния здоровья и подбора лечения необходимо обращаться к специалисту.

Почему повышается «плохой» холестерин

Холестерин необходим организму для работы клеток, а также для выработки витамина D и половых гормонов. При этом липопротеины низкой плотности, которые называют «плохим» холестерином, при избытке могут откладываться на стенках сосудов и повышать риск атеросклероза, инфаркта и инсульта.

Высокий уровень ЛПНП обычно связан сразу с несколькими факторами. Среди них малоподвижный образ жизни, избыток жиров в рационе, курение, употребление алкоголя, некоторые лекарства и хронические заболевания.

К причинам повышения холестерина также относятся гипотиреоз, болезни почек и сахарный диабет. Кроме того, значительную роль может играть наследственность. По словам специалиста, в России примерно у каждого 6-го человека есть предрасположенность к накоплению «плохого» холестерина.