Непогода в Московском регионе задержится: объявлен желтый уровень опасности

В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности: с вечера 26 июля до позднего вечера 27 июля синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и порывистый ветер. Гидрометцентр предупреждает о возможных неблагоприятных последствиях, включая падение деревьев и рекламных щитов, а также осложнение дорожной обстановки. Похоже, дождливая погода задержится в столице как минимум до конца недели.

Желтый уровень означает, что погодные явления потенциально опасны — это не просто каприз природы, а повод быть предельно внимательными. Ограничения вводятся с 21:00 26 июля и будут действовать ровно сутки, до 21:00 27 июля. Дополнительно до полуночи 27 июля сохраняется штормовое предупреждение о грозе. По прогнозам, вся предстоящая рабочая неделя окажется под влиянием циклонов, и лишь 1 августа появится просвет — обещают небольшую облачность и температуру до плюс 28 градусов.

В условиях ливня и ветра (порывы могут достигать 15 м/с) столичным автомобилистам рекомендуется снижать скорость и держать дистанцию. Пешеходам тоже стоит быть осторожнее: мокрые тротуары и падающие ветки создают дополнительные риски. Спасатели напоминают, что в такую погоду лучше не парковать машины под старыми деревьями и шаткими конструкциями.