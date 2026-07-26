В Горном Алтае турист рухнул с 20-метрового обрыва

В Республике Алтай 23-летний путешественник, решивший пройти маршрут в одиночку, сорвался с обрыва высотой более 20 метров в районе озера Тайменье, пишет MK.RU .

Происшествие случилось в Усть-Коксинском районе, где турист самостоятельно отправился в горный поход. В какой-то момент маршрут привел его к крутому склону, с которого он сорвался. Падение с высоты, превышающей 20 метров, обернулось серьезными последствиями: врачи диагностировали у пострадавшего перелом ноги и другие тяжелые повреждения.

Спасательная операция проходила с привлечением авиации. Пострадавшего обнаружили с борта вертолета, после чего спустили к нему медиков для оказания первой помощи. Затем мужчину транспортировали в Усть-Коксу, где на земле его уже ждала бригада скорой помощи. Подробности о текущем состоянии туриста пока не обнародуются.

Сотрудники МЧС выясняют все обстоятельства инцидента. Ведомство вновь обращает внимание путешественников на обязательные меры предосторожности в горной местности: