Бесплатный Wi-Fi может появиться в российских самолетах уже через пару лет

По его мнению, эта услуга была бы довольно востребованной среди пассажиров. Также он надеется, что Wi-Fi в таком случае будет для них бесплатным. Однако это зависит от мобильных операторов связи, как заявил глава «Аэрофлота» на пленарной сессии форума «Цифровая транспортация».

Кроме того, Александровский подчеркнул, что коллеги из Минцифры обещали реализовать такую возможность в 2027-2028 годах. Так или иначе, соответствующее соглашение уже было подписано.

Ранее эксперт Лапатин рассказал россиянам, как сейчас модно путешествовать.