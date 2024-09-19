Гастротуризм, экотуризм и паломничество: как сейчас модно путешествовать

Туристический бизнес в России переживает новый этап трансформации — вызовы последних лет меняют предпочтения отдыхающих и условия ведения бизнеса. О трендах, перспективах и ограничениях сферы туризма интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал Дмитрий Лапатин, лидер MICE-индустрии России и основатель MICE-Connection .

За последние годы предпочтения российских туристов существенно изменились. Многие россияне начали путешествовать внутри страны. На это, как считает эксперт, влияют высокий уровень патриотизма и желание узнать свою Родину. Новинками для туристов стали такие направления, как Камчатка, Казань, Байкал. Популярность среди россиян набирают Карелия, Алтай, Суздаль и Плес, которые привлекают путешественников уникальной природой, историческим и культурным наследием.

«Гастротуризм, экотуризм и паломничество — вот что сейчас в моде. Кроме того, все больше внимания уделяется культурным и событийным мероприятиям. Например, конгресс-туризм и бизнес-туризм набирают обороты благодаря развитию MICE-мероприятий», — отметил Лапатин.

Фото: [ пресс-служба MICE-Connection ]

Предпочтения россиян среди зарубежных направлений, продолжил он, с годами не меняются. Туристы выбирают проверенные курорты и страны СНГ. Фаворитами остаются ОАЭ, Турция, Катар, Узбекистан, Казахстан, Грузия, Армения и Белоруссия.

Однако, несмотря на активное развитие, туристический бизнес в России сталкивается с рядом сложностей, отметил эксперт. Среди основных проблем внутри страны — недостаток информации о туристическом продукте и сложности транспортной логистики. Проблемы авиасообщения с некоторыми регионами, отсутствие в продаже авиа- и ж/д билетов Лапатин считает серьезными вызовами организации туров.

Во время путешествий за границу российские туристы также сталкиваются с рядом проблем, которые связаны с валютными платежами, многочасовой авиалогистикой и высокими ценами на перелеты. Эти факторы создают дополнительные преграды для развития международного туризма, считает тревел-специалист.

Фото: [ freepik.com ]

Тем не менее сложности в отрасли не останавливают развитие тревел-бизнеса, а, наоборот, активизируют поиск новых оригинальных решений, убежден он. Санкции, ограничивающие выездной туризм, стимулируют развитие внутреннего рынка. А государственная поддержка, инвестиции в туристическую инфраструктуру и растущий интерес к отечественным направлениям создают основу для дальнейшего роста.

«Россия сейчас впереди планеты всей по динамике роста туризма. С такими темпами мы уйдем далеко вперед, опираясь на собственные ресурсы. Уже сейчас мы можем говорить, что Россию посещают россияне», — заявил Лапатин.

Он также отметил проблему кадрового дефицита, которая требует привлечения молодежи и популяризации профессий в сфере туризма. В основе бизнеса — люди, поэтому нужно особое внимание уделять подготовке специалистов, например, открывать специализированные факультеты при университетах.

«Презентации на специализированных выставках, где можно встретиться с бизнес-ориентированными покупателями, продуманная рекламная стратегия и работа в социальных сетях — вот инструменты, которые помогают турбизнесу эффективно расти», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, важным становится и участие в региональных праздниках, ярмарках, фестивалях, издание каталогов, развитая инфраструктура, а также отношение местных жителей к гостям. Помимо этого, государственная поддержка — один из ключевых драйверов роста тревел-бизнеса. Проекты, гранты, дотации и инвестиции играют значимую роль в развитии отрасли.

Ранее эксперты оценили, продолжится ли в России рост цен на авиабилеты.