Бесплодие может стать одним из последствий заболевания свинкой

Выявление случая заболевания эпидемическим паротитом в школе Нового Уренгоя заставило медиков напомнить ямальцам о правилах защиты от этой инфекции. О них в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» рассказала инфекционист Маргарита Нагибина.

Единственным эффективным способом профилактики, как напомнила врач, остается вакцинация, которая в детском возрасте проводится согласно национальному календарю прививок. Особенность иммунизации против свинки заключается в необходимости ревакцинации во взрослом возрасте — защитное действие прививки сохраняется не более 10 лет, после чего требуется повторное введение вакцины.

Хотя само заболевание обычно протекает без летального исхода и лечится симптоматически, его главная опасность заключается в тяжелых осложнениях. Наиболее серьезными последствиями перенесенного паротита являются вирусный менингит, необратимая потеря слуха и репродуктивные нарушения — у мужчин болезнь часто приводит к орхиту с последующим бесплодием.

Медики подчеркивают, что даже при отсутствии массовых вспышек заболевание продолжает циркулировать, а снижение коллективного иммунитета из-за отказа от прививок создает риски для непривитых детей и взрослых. Для проверки иммунного статуса рекомендуется обратиться в поликлинику для проведения анализа на антитела к вирусу паротита, а при их отсутствии — пройти вакцинацию независимо от возраста.

