Бесплодие в России будут лечить по новой уникальной технологии

В России придумали, как эффективно лечить бесплодие у женщин, отталкиваясь от знаний о природе. Об этом KP.RU подробно рассказал профессор кафедры акушерства и гинекологии № 1 Сеченовского университета доктор медицинских наук Владимир Зуев.

Как объяснил специалист, самой распространенной проблемой бесплодия у женщин является гипоксия в эндометрии, то есть, во внутреннем слое матки. Именно к этому месту прикрепляется яйцеклетка, которая снабжает эмбрион питательными веществами. Если нехватка кислорода достигает 50%, то беременность не наступает. Если показатели около 20-30%, то беременность прерывается спустя несколько месяцев. В связи с этим в России разработали метод, который позволит помочь при гипоксии эндометрия, повысив шансы на беременность и успешное вынашивание.

Профессор рассказал, что речь о флуоресцентной спектроскопии, которую, по сути, повторяют за природой.

«В природе кислород получается в результате фотосинтеза, для которого нужны хлорофилл и солнце. Мы же даем пациентке хлорофилл-содержащие препараты, а за неимением солнца запускаем процесс с помощью фототерапии: вводим моноволоконный световод через цервикальный канал в полость матки и светим изнутри лазерным лучом с определенной длиной волны», — объяснил Владимир Зуев.

Этот процесс позволяет насытить ткани кислородом и спровоцировать синтез необходимых веществ, например, белка. Динамику отслеживают регулярно, также корректируют дозировки при необходимости. По словам эксперта, эффект насыщения держится до полугода.

Ранее врач рассказала о подготовке мужчины к зачатию ребенка.