«Бесполезно, он гранитный»: в Госдуме оценили поступок мужчины, который пытался «надругаться» над Мавзолеем

«Насколько мне известно, он неадекватный. Во-первых, Мавзолей поджигать бесполезно, он гранитный и гореть все равно не будет. Зачем ему понадобилось это делать, я не знаю. А во-вторых, если его признают дееспособным, то это государственная собственность», — заявил парламентарий корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».