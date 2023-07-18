«Бесполезно, он гранитный»: в Госдуме оценили поступок мужчины, который пытался «надругаться» над Мавзолеем
Депутат Госдумы Арефьев объяснил, как должны наказать поджигателя Мавзолея
Фото: [Алексей Майшев/©РИА Новости]
В Москве неизвестный мужчина попытался поджечь Мавзолей с помощью коктейля Молотова. Об этом сообщил канал «112». По данным других СМИ, поджигателем оказался 37-летний житель Читы.
Депутат Госдумы Николай Арефьев, являющийся членом фракции КПРФ, назвал действия вандала бессмысленными.
«Насколько мне известно, он неадекватный. Во-первых, Мавзолей поджигать бесполезно, он гранитный и гореть все равно не будет. Зачем ему понадобилось это делать, я не знаю. А во-вторых, если его признают дееспособным, то это государственная собственность», — заявил парламентарий корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Если мужчину признают дееспособным, то его должны привлечь к ответственности и наказать, принимая во внимание именно поджог государственной собственности, подчеркнул собеседник.
«Все должно быть в соответствии с уголовным законодательством, а если человек неадекватный, то в соответствии с тем же законодательством он освобождается от ответственности и его направят на принудительное лечение», — пояснил депутат.
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