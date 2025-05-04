По словам политолога Сергея Маркова, стремления сорвать акцию «Бессмертный полк» идут от тех сил, которые стремятся вычеркнуть нашу страну из истории. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что русофобия, по сути, равна антисемитизму или расизму, лишь направлена против русских. Она стала официальной идеологией украинского террористического режима.

Напомним, что вчера в Штатах состоялась впервые согласованная за семь лет акция «Бессмертный полк». Ее проведению старались помешать украинские провокаторы.

Ранее сообщалось, что украинские военные примут участие в параде Победы в Лондоне.