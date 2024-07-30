Бесстрашная женщина под разрывы снарядов пересекла линию фронта, чтобы попасть в Россию, и попала на видео

В соцсетях завирусилось видео, снятое российскими бойцами с коптера на Авдеевском направлении, где на кадрах в зоне СВО оказалась запечатлена отважная и бесстрашная женщина, решившая не дожидаться прихода русских войск, а самой вырваться с оккупированной украинскими боевиками территории ДНР.

В частности, на видео женщина, невзирая на разрывающиеся буквально в двух шагах от нее снаряды, упрямо пересекает линию фронта, шагая в сторону России.

«Возвращение русской женщины домой из украинской оккупации. Вокруг все в полной разрухе, ведь фронт подобрался вплотную к ее населенному пункту. Дожидаться прихода наших войск она не стала, а просто взяла свое имущество и, не обращая внимания на взрывы, поковыляла по разваленной дороге домой — в Россию», - передает Readovka.

Заснявший происходящее и демонстрируя оставшиеся от снарядов после обстрелов воронки российский боец был несказанно поражен волей и решимостью местной жительницы.

«Тут идут бои, а женщина просто переходит на нашу сторону. По дороге идёт, уверенно. С вещами. Через две полосы. Там взрывы, а ей наплевать», - произносит он за кадром.

О дальнейшей судьбе отважной женщины к настоящему времени не неизвестно.

Ранее сообщалось, что ВС РФ заняли половину Нью-Йорка и добивают ВСУ в пригородах Торецка.