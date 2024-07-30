Группировка российских войск «Центр» ВС РФ с успехом прорываются от Горловки к Торецку (Дзержинску) в ДНР, заняв порядка половины населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк). Как предают «Военкоры Русской весны», Армия России добивает остатки ВСУ в Южном , Дружбе, Железном (Артёмове) и Кирове (Северном).

Ранее Минобороны РФ проинформировало в обновленной сводке об очередных успехах российских военных в зоне СВО. Особо отличились российские артиллеристы их группировки войск «Центр», которым на Авдеевском направлении удалось подбить очередной хваленый вражеский танк американского производства Abrams.

«Боевики ВСУ в своих каналах продолжают ныть о тяжелейшей ситуации. Генштаб ВСУ в дневной сводке сообщил, что на Торецком направлении российские войска совершили 16 атак в районах Торецка, Железного и Северного», — приводится в публикации.

Накануне мы писали, что российская компания «ФОРЭС» объявила о назначении премии в 15 млн рублей за первый уничтоженный истребитель F-15 или F-16, если такие самолеты будут поставлены киевскому режиму и станут законной целью для российских военных.