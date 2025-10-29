Бесценный опыт: как волонтеры Павловского Посада помогают детям, пенсионерам и бойцам СВО

В Павловском Посаде работает движение «Волонтеры Подмосковья», в котором участвуют 80 активистов. Их штаб находится в Молодежном центре «Авангард», а координацию ведет Юлия Булык.

Движение появилось весной 2020 года во время пандемии. Тогда добровольцы помогали пожилым людям и тем, кто не мог выйти из дома: доставляли продукты и лекарства, контролировали масочный режим. За пять лет организация выросла — выдано более 150 волонтерских книжек, а многие ребята продолжают помогать людям, уже учась в колледжах и вузах.

Сейчас волонтеры ведут несколько постоянных программ. Программа «На равных» работает три года: каждую среду активисты играют в настольные игры и устраивают праздники для детей из отделения социальной реабилитации.

Проект «ITмуровцы» помогает пенсионерам осваивать интернет и мобильные приложения. Каждый четверг волонтеры проводят занятия в Совете ветеранов, объясняя старшему поколению, как пользоваться современными технологиями.

Более семи лет действует акция «Новый год – время чудес». Добровольцы переодеваются в Деда Мороза и Снегурочку и поздравляют на дому около 40 детей с особенностями развития, даря подарки и праздничное настроение.

Кроме этого, неравнодушные люди поддерживают бойцов СВО. В 2025 году волонтеры собрали более 500 кг гуманитарной помощи на передовую — продукты и средства первой необходимости отправили на склад. Также активисты изготовили более 200 блиндажных свечей и подготовили чайные наборы для бойцов.

Добровольцы участвуют в организации городских и областных мероприятий: фестиваля «7ЯФест», фестиваля уличной еды «Кухня без границ», международного кинофестиваля «17 мгновений» и эстафеты «Бег гармонии». Они помогают на субботниках, проводят детские акции в парках и поддерживают спортивные мероприятия.

Накануне Дня добровольца активисты получили благодарности от Московской областной Думы и главы Павлово-Посадского округа.

Волонтер Виктория Кузнецова рассказала, что за два года работы она приобрела бесценный опыт, научилась работать с людьми с ОВЗ, нашла верных друзей и стала частью большой команды.

«Волонтеры получают не деньги, а благодарность и улыбки людей», — отметила она.

Присоединиться к движению может каждый. Для этого нужно написать в группу Молодежного центра «Авангард» или позвонить по телефону 2-05-55. Все добровольцы регистрируются на порталах Добро.ру и ВолонтерыМО, где за добрые дела начисляются часы и баллы, учитываемые при поступлении в учебные заведения.