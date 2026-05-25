Водитель пассажирского рейса пошел на опасный таран и снес ограждение на трассе М12

На федеральной трассе М12 «Восток» в Нижегородской области произошло столкновение экскурсионного автобуса и грузового автомобиля «Газель», в результате которого транспорт вылетел в кювет. Об этом пишут Известия .

Подробности аварии на федеральной трассе

В Нижегородской области зафиксировано серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта. На скоростной автодороге М12 «Восток» экскурсионный автобус, перевозивший 40 путешественников, столкнулся с грузовиком «Газель». По предварительным сведениям от информаторов в экстренных службах, в результате аварии травмы получили 2 человека. По имеющимся данным, виновником инцидента мог стать водитель автобуса, который допустил выезд на полосу встречного движения, после чего машина пробила дорожные заграждения и съехала с проезжей части в глубокий кювет.

Иностранные пассажиры и расследование инцидента

Согласно уточненной информации, в числе находившихся в салоне туристов присутствовали в том числе граждане КНДР. На месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники правоохранительных органов, которые занимаются установлением всех обстоятельств и причин случившегося.

В качестве контекста к общей дорожной обстановке приводится информация от Госавтоинспекции Московской области. Накануне, 24 мая, на 44 километре трассы М8 «Холмогоры» возле поселка Лесной в городском округе Пушкино случилась масштабная авария с участием 13 машин. Там в результате массового столкновения погиб 1 человек. Число раненых в подмосковном ДТП позже увеличилось до 18 граждан, среди которых травмы получили 4 несовершеннолетних.