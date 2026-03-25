Без алкоголя, но со всей душой: в Дагестане стартует событийный проект «Дагестанская свадьба»

С 3 мая в столице Дагестана стартует необычный туристический проект, который позволит гостям республики оказаться в центре настоящего кавказского торжества. «Дагестанская свадьба» — так назвали новую событийную программу, призванную стать точкой притяжения для туристов.

Разработкой занималась компания «ЭтноМир Кавказ». Задумка авторов — не просто показать культуру, а предложить готовый продукт, ради которого путешественники будут специально приезжать в регион.

Как устроен праздник

Программа рассчитана на 4,5–5 часов и проходит в дневное время, что позволяет легко вписать ее в уже готовые маршруты. Гостей ждет целое действо: обряд встречи невесты, свадебный танец молодоженов, выступление ансамбля народов Дагестана, мастер-класс по лезгинке, конкурсы и сюрпризы. Завершается все застольем.

Площадка способна принять до 750 человек за одно мероприятие. Формат безалкогольный, возрастное ограничение — 6+. Для участников предусмотрен дресс-код: опрятный светский вид.

Кто стоит за проектом

В создании «Дагестанской свадьбы» задействовано более 100 человек — артисты, музыканты, творческие коллективы. Постановкой занимались ведущие художественные руководители ансамблей республики. Через танцы и культурную программу организаторы постарались отразить традиции разных народов Дагестана.

Генеральный директор «ЭтноМира Кавказ» Гульзар Гаджиалиева отметила, что для туроператоров продукт представляет большой интерес. По ее словам, гости смогут не просто наблюдать за свадьбой со стороны, а стать ее полноценными участниками — разучить движения лезгинки, попробовать национальную кухню, познакомиться с обрядами.

Руководитель и автор проекта Ризван Гаджиев назвал задачей не только демонстрацию культуры, но и ее «упаковку» в формат, ради которого люди будут целенаправленно приезжать в республику. Он подчеркнул, что проект создается как постоянное туристическое предложение, способное конкурировать с ключевыми локациями региона. В планах — масштабирование идеи на другие города Дагестана.

Перспективы

Первый показ состоится 3 мая, в дальнейшем представления будут проходить на еженедельной основе. Организаторы уверены, что проект займет свое место среди самых востребованных точек притяжения, а программу будут постоянно развивать, чтобы удерживать интерес и задавать высокий уровень качества.