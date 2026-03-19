Без дежурных и с удаленным контролем: в Подмосковье работают котельные будущего

В Московской области продолжается модернизация системы теплоснабжения. Все больше округов переходят на автоматизированные котельные, которые работают без постоянного присутствия персонала и позволяют существенно экономить ресурсы. Как сообщили REGIONS в региональном Министерстве энергетики, такое оборудование уже функционирует в Клину, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Одинцовском округах.

Главное преимущество новых котельных — экономичность. Современное оборудование и точные настройки обеспечивают высокий КПД за счет максимально эффективного сгорания топлива. Энергосберегающие алгоритмы и оптимизация рабочих процессов позволяют снизить затраты на топливо и электроэнергию до 25 процентов. Система самостоятельно реагирует на изменения погоды: при повышении температуры на улице автоматика уменьшает мощность, предотвращая перерасход тепла.

Второй важный плюс — безопасность. Автоматика мгновенно отслеживает нештатные ситуации, будь то пожар, утечка газа или перегрев оборудования. При возникновении угрозы система отключается и отправляет сигнал тревоги диспетчерам.

Бесперебойность теплоснабжения обеспечивается за счет резервного котла. Если основное оборудование выходит из строя, резервное включается автоматически, и жители даже не замечают перебоев.

Отдельно в ведомстве подчеркнули автономность работы. Новые котельные не требуют присутствия дежурного персонала на месте — контроль ведется удаленно. Все показатели непрерывно записываются на цифровые носители, что делает эксплуатацию прозрачной и предсказуемой.

Что касается сотрудников котельных, то полного отказа от людей не произойдет. На небольших блочно-модульных объектах дежурные действительно не нужны, но крупные узлы по-прежнему требуют присутствия персонала.

«Автоматизация повышает эффективность, но не заменяет необходимости человеческого контроля», — пояснили в Министерстве энергетики Московской области.

Приведет ли автоматизация к снижению стоимости тепла для жителей? В Минэнерго пояснили, что при прочих равных условиях современный теплоисточник дешевле в обслуживании, чем устаревший с ручным управлением. Однако на итоговую стоимость влияет множество факторов.

