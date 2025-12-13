«Без эмоций». Дочь Киркорова раскритиковали за равнодушие на своем дне рождении

Кадры с торжества, на котором присутствовали взрослые друзья отца, такие как продюсер Яна Рудковская и телеведущий Андрей Малахов, спровоцировали волну критики в адрес именинницы. Поводом стало ее сдержанное и отстраненное поведение, особенно в момент, когда девушке вручали роскошный подарок.

Андрей Малахов, комментируя ситуацию, выступил в роли своеобразного адвоката подростка, предположив, что та чувствовала себя не в своей тарелке.

«Алла, мне кажется, вообще не была рада отмечать свой день рождения среди скуфов и взрослых друзей папы. Она ждала, когда пойдет отмечать к своим сверстникам», — отметил ведущий.

Эта реплика фактически сместила фокус общественного внимания с «неблагодарности» ребенка на вопрос уместности формата праздника.

Ситуация изменилась через несколько дней, когда для Аллы-Виктории организовали отдельную вечеринку в кругу ровесников. По свидетельствам очевидцев, именно там именинница смогла расслабиться и проявить искренние эмоции, что подтвердило правоту предположений о ее дискомфорте на основном мероприятии.

Ранее были названы исполнители с рекордными праздничными ставками перед Новым годом.