Без этого документа в самолет не пустят: Минтуризма Израиля ошеломило туристов строгим правилом

Глава московского представительства министерства туризма Израиля Ксения Воронцова напомнила туристам о ключевых правилах въезда. Без электронного разрешения ETA пассажиров не допустят на рейс, а по прибытии необходимо сохранить специальную въездную карту, пишет РИА Новости.

Обязательное разрешение ETA и правила контроля

Российским туристам перед отправкой в Израиль необходимо в обязательном порядке оформить электронное разрешение на въезд (ETA). Без этого документа посадка на борт воздушного судна будет невозможна. По прибытии в аэропорт назначения вместо традиционного штампа в заграничный паспорт путешественники получают специальную въездную карточку. Этот документ крайне важно сохранять до самого завершения поездки: его запрашивают при заселении во всех гостиницах и отелях страны для подтверждения легального туристского статуса.

Рекомендации по гардеробу и снаряжению

Представитель ведомства также дала практические советы по подготовке багажа. В поездку рекомендуется взять:

Солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты (SPF 50+);

Удобную обувь и головной убор;

Одежду исключительно из натуральных дышащих тканей;

Многоразовую бутылку для питьевой воды.

Что следует оставить дома

В список вещей, от которых лучше отказаться при сборке чемоданов, попали различные продукты питания, чересчур теплая одежда, а также квадрокоптеры и дроны для съемки фото- и видеоконтента — их ввоз может вызвать дополнительные вопросы у пограничных служб.