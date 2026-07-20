Без этого документа в самолет не пустят: Минтуризма Израиля ошеломило туристов строгим правилом
Минтуризма Израиля: правила посадки на рейсы и порядок контроля изменились
Глава московского представительства министерства туризма Израиля Ксения Воронцова напомнила туристам о ключевых правилах въезда. Без электронного разрешения ETA пассажиров не допустят на рейс, а по прибытии необходимо сохранить специальную въездную карту, пишет РИА Новости.
Обязательное разрешение ETA и правила контроля
Российским туристам перед отправкой в Израиль необходимо в обязательном порядке оформить электронное разрешение на въезд (ETA). Без этого документа посадка на борт воздушного судна будет невозможна. По прибытии в аэропорт назначения вместо традиционного штампа в заграничный паспорт путешественники получают специальную въездную карточку. Этот документ крайне важно сохранять до самого завершения поездки: его запрашивают при заселении во всех гостиницах и отелях страны для подтверждения легального туристского статуса.
Рекомендации по гардеробу и снаряжению
Представитель ведомства также дала практические советы по подготовке багажа. В поездку рекомендуется взять:
- Солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты (SPF 50+);
- Удобную обувь и головной убор;
- Одежду исключительно из натуральных дышащих тканей;
- Многоразовую бутылку для питьевой воды.
Что следует оставить дома
В список вещей, от которых лучше отказаться при сборке чемоданов, попали различные продукты питания, чересчур теплая одежда, а также квадрокоптеры и дроны для съемки фото- и видеоконтента — их ввоз может вызвать дополнительные вопросы у пограничных служб.