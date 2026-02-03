Без флага, но наши: кого из спортсменов с русскими корнями Роднина считает скрытыми чемпионами

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась ожиданиями от турнира по фигурному катанию на предстоящих Играх в Италии. Она отметила, что даже в условиях отсутствия официальной российской сборной, русское присутствие на Олимпиаде будет ощутимым, сообщает «Все про спорт».

Роднина обратила внимание на мужское одиночное катание, где, по ее словам, выступает большое количество спортсменов с русскими именами и фамилиями. Это, в основном, дети российских специалистов, которые эмигрировали в период, когда в стране были сложности с работой в спортивной сфере. Легендарная фигуристка выразила уверенность, что «русский дух» будет присутствовать на соревнованиях через этих атлетов, представляющих другие страны.

Она также высказала мнение о силе человеческого характера, который, по ее убеждению, передается на генетическом уровне. Роднина полагает, что этот внутренний стержень остается мощным даже у тех, кто родился за пределами России и выступает под другим флагом. Среди конкретных примеров она, видимо, подразумевает таких фигуристов, как американец Илья Малинин, поляк Владимир Самойлов или канадец Стивен Гоголев, которые имеют российские корни.

