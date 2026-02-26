Без газа с 1 марта: россияне рискуют остаться без голубого топлива уже в начале весны

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу масштабные изменения в правилах использования газового оборудования в многоквартирных домах. Поправки расширяют полномочия газовых служб и вводят целый ряд оснований, по которым потребителей могут отключить от голубого топлива, пишет «Главный региональный» .

В список причин для приостановки подачи газа вошли как технические неполадки, так и человеческий фактор. Специалисты получили право перекрыть газ при снижении тяги в дымовом канале ниже нормы, нарушении воздухообмена в помещении, а также при неисправностях или демонтаже автоматики. Утечка газа, которую невозможно устранить в ходе ремонта, тоже станет основанием для отключения.

Отдельная категория нарушений связана с поведением самих жильцов. Если собственник отказывается впустить проверяющего для осмотра оборудования, газ могут отключить. При этом отказ должен быть официально зафиксирован актом. Газовщики также имеют право прекратить подачу топлива при самовольном подключении оборудования, невыполнении предписаний надзорных органов, истечении срока эксплуатации гибкой подводки и отрицательных результатах проверки газопроводов.

Эксперты поясняют, что новые правила направлены на пресечение ситуаций, создающих общую угрозу. Газовое оборудование — это сложная взаимосвязанная система, и проблема в одной точке может привести к катастрофе для всего дома. Самыми частыми нарушениями при проверках остаются отсутствие вентиляции, установка декоративных панелей, скрывающих доступ к трубам, и эксплуатация приборов с истекшим сроком службы.

Если технически невозможно отключить газ в отдельной квартире, исполнитель вправе оставить без ресурса весь многоквартирный дом. Это делается исходя из принципа приоритета безопасности жизни и здоровья собственников.

Повторное подключение газа будет сопряжено с серьезными сложностями. Потребителю придется подтвердить контролирующим органам, что все нарушения устранены. Только после повторной проверки и составления акта газ могут дать снова. Автоматического восстановления подачи не предусмотрено.

Нарушение правил эксплуатации газового оборудования влечет административную ответственность. Штрафы для физических лиц могут быть существенными. Эксперты советуют собственникам жилья ответственно относиться к проверкам и своевременно устранять неисправности, чтобы не остаться без газа и не подвергать опасности соседей.

