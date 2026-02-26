Инженер‑проектировщик объяснил, почему растет плата за отопление и как сэкономить до 50%

Некачественный монтаж стеклопакетов, отсутствие изоляции труб отопления и теплоизоляции ограждающих конструкций, отказ от индивидуальных приборов учета тепла — эти и другие причины приводят к увеличению стоимости оплаты за тепло. Эксперт рассказал, как изменить ситуацию, сообщил 56orb.ru.

Ведущий инженер-проектировщик компании РОКВУЛ (производитель строительных решений на основе каменной ваты) Андрей Петров высказал мнение, что первый шаг к экономии — установка индивидуальных приборов учета тепла. В некоторых случаях подобная техническая возможность отсутствует, предупредил специалист. Счетчик помогает экономить около 10-15% от общей суммы. Жильцам многоквартирного дома важно синхронизировать усилия по снижению расходов.

«Часто жильцы также переплачивают из-за устаревших или неправильно подобранных радиаторов. Забитые шламом батареи и недостаточное количество секций снижают теплоотдачу, а значит — вынуждают держать отопление на максимуме. Замена радиаторов и установка теплоотражающих экранов за ними могут дать экономию до 15%», — подчеркнул эксперт.

Эксперт рассказал, что после монтажа счетчика важно проверить состояние стен, полов и потолков. Иногда потери тепла достигают до 40%, поэтому при необходимости важно провести теплоизоляцию ограждающих конструкций.

По данным эксперта, благодаря современным технологиям утеплить квартиру теперь можно без серьезного уменьшения полезной площади. К примеру, пятисантиметровый слой каменной ваты обеспечивает такую же теплоизоляцию, как почти метровый слой кирпича. Вдобавок такая отделка заметно снизит уровень шума от соседей или улицы.

Эксперт уверен, что некачественная установка современных пластиковых окон приводит к расходу тепла. Жильцы жалуются на сквозняки и конденсат. При правильной установке энергосберегающие окна способны сократить теплопотери на 30-50%.

«Наконец, важный, но часто игнорируемый момент — изоляция труб отопления. В домах нередко используется слишком тонкая теплоизоляция, которая защищает лишь от ожога при случайном прикосновении, но не от потерь тепла. В результате часть тепловой энергии расходуется на обогрев подъездов и коридоров, а платят за это жильцы. Правильно подобранная изоляция труб позволяет снизить потери до нормативных значений и окупается в среднем за один отопительный сезон, обеспечивая экономию до 20%», — прокомментировал 56orb.ru Андрей Петров.

