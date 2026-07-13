Без гидов, без кислорода, за ₽150 тыс.: как 23-летний Даниил покорил высочайшую точку Европы
Житель Череповца Даниил покорил западную вершину Эльбруса в одиночку за 15 часов
23-летний житель Череповца Даниил покорил западную вершину Эльбруса в одиночку, без гидов и кислородных баллонов. Как рассказал молодой человек порталу «Городче», подъем на высоту 5642 метра занял около 15 часов практически без длительных остановок. Подготовка длилась три месяца и включала интенсивные тренировки с акклиматизацией в высокогорье, а вся экспедиция обошлась примерно в ₽150 тыс.
На вершине его встретил электронный счетчик восхождений, установленный в июле 2022 года череповецкими изобретателями Даниилом Трусовым и Михаилом Черкасовым. За четыре года устройство зарегистрировало более 13 тысяч успешных подъемов, и Даниил стал 13 758-м покорителем Эльбруса, чье восхождение зафиксировал этот прибор.