Без гидов, без кислорода, за ₽150 тыс.: как 23-летний Даниил покорил высочайшую точку Европы

23-летний житель Череповца Даниил покорил западную вершину Эльбруса в одиночку, без гидов и кислородных баллонов. Как рассказал молодой человек порталу «Городче», подъем на высоту 5642 метра занял около 15 часов практически без длительных остановок. Подготовка длилась три месяца и включала интенсивные тренировки с акклиматизацией в высокогорье, а вся экспедиция обошлась примерно в ₽150 тыс.