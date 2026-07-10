Без горячей воды и маркировки: опасная шаурма едва не отравила российский город

В Нягани суд на 30 суток приостановил деятельность закусочной по изготовлению шаурмы на вынос — поводом стали жалобы горожан на отравления и последующая проверка Роспотребнадзора, пишет ugra-news.ru .

Выездная проверка в одной из точек быстрого питания Нягани, согласованная с прокуратурой, вскрыла системные нарушения санитарных норм. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, в заведении не было горячей воды, зоны для сырой и готовой продукции не были разграничены, моечное оборудование отсутствовало, а кухонный инвентарь использовался без маркировки. При этом повар работал без обязательного медосмотра.

Особое внимание проверяющие обратили на санитарное состояние поверхностей: на оборудовании и инвентаре выявлена санитарно-показательная микрофлора, в том числе бактерии группы кишечной палочки. Это стало прямым доказательством несоблюдения режимов дезинфекции и обеззараживания.

Материалы дела передали в Няганский городской суд, который квалифицировал нарушения по статье 6.6 КоАП РФ и постановил приостановить деятельность закусочной на 30 суток. Постановление направлено судебным приставам для немедленного исполнения. Предприниматель может ходатайствовать о досрочном снятии запрета после устранения всех замечаний.

В Роспотребнадзоре обратились к владельцам точек общепита по всему региону: в условиях аномальной жары контроль за санитарными требованиями должен быть усилен во всех критических точках — от хранения продуктов до обработки инвентаря. Иначе следующее судебное разбирательство может обернуться не только потерей репутации, но и реальной угрозой для жизни и здоровья клиентов.