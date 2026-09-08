Без картошки фри: что происходит с поставками в украинских ресторанах McDonald’s
Mash: в украинских McDonald’s начались перебои поставок — остались без бургеров
В ресторанах быстрого питания McDonald’s на территории Украины начали исчезать популярные позиции меню, включая картофель фри и куриные бургеры. Представители сети подтвердили временную недоступность ряда блюд, объяснив ситуацию задержками в цепочках поставок. Параллельно с этим в крупных супермаркетах Киева и Одессы фиксируются опустевшие полки в отделах круп, молочной продукции и товаров для животных, что провоцирует ажиотажный спрос среди населения. Об этом сообщает портал NEWS.ru ссылкой на Mash.
Детали продовольственного сбоя и реакция ритейла
Ключевые аспекты логистического кризиса и обстановки в торговых сетях:
- Перебои в McDonald’s: В заведениях сети зафиксирован дефицит ключевых позиций меню (картофель фри, позиции с курицей). Компания официальным заявлением подтвердила факты задержек поставок.
- Ситуация в киевском ритейле: В столицах сетях отмечены пустые полки в отделах круп, зелени, молочной продукции и кормов для домашних животных.
- Ажиотаж в Одессе: В одесских гипермаркетах наблюдается массовый выкуп товаров первой необходимости из-за опасений жителей перед возможным расширением дефицита.
- Оценки экспертов: Незирая на локальные логистические сбои, вызываемые ходом военных действий, экономист Алексей Кущ отмечает отсутствие рисков системного голода, допуская при этом точечный дефицит импортных медикаментов и специализированных товаров.