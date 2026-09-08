Без картошки фри: что происходит с поставками в украинских ресторанах McDonald’s

В ресторанах быстрого питания McDonald’s на территории Украины начали исчезать популярные позиции меню, включая картофель фри и куриные бургеры. Представители сети подтвердили временную недоступность ряда блюд, объяснив ситуацию задержками в цепочках поставок. Параллельно с этим в крупных супермаркетах Киева и Одессы фиксируются опустевшие полки в отделах круп, молочной продукции и товаров для животных, что провоцирует ажиотажный спрос среди населения. Об этом сообщает портал NEWS.ru ссылкой на Mash.