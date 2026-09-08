Лидер «Спартака» Барко лежит в больнице на антибиотиках

Футбольный агент Теймураз Лепсая сообщил в своем телеграм-канале, что полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко находится в стационаре с острой формой бронхита.

Ведущий программы «Это футбол, брат!» Тимур Гурцкая также подтвердил, что отсутствие Барко связано с серьезным заболеванием, а не с разногласиями с клубом по новому контракту. По словам Гурцкая, аргентинец принимает огромное количество антибиотиков, чтобы поскорее поправиться и вернуться в строй.

В нынешнем сезоне Барко провел пять матчей за «Спартак» во всех турнирах и забил один гол. Футболист сыграл полный матч с «Зенитом» (2:0), но после этого на поле не выходил, пропустив три игры команды в чемпионате и Кубке России.

Ранее тренер Леонид Слуцкий назвал главного виновного в пропущенных голах «Спартака» в матче седьмого тура РПЛ с «Динамо» (1:2).