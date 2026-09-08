До 110 км/ч: на каких именно российских дорогах планируют официально поднять лимит скорости

В России разрабатываются новые методические рекомендации по изменению правил ограничения скорости на автомобильных дорогах, применение которых может начаться в 2027 году. Реформа Минтранса, Росавтодора и МВД предусматривает динамическое управление скоростным режимом с помощью электронных табло, возможность повышения лимита с 90 до 110 км/ч на качественных магистралях, а также закрепление приоритета электронных знаков над обычными стационарными. Об этом сообщает портал njcar.ru.