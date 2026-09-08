До 110 км/ч: на каких именно российских дорогах планируют официально поднять лимит скорости
В России с 2027 года могут измениться правила ограничения скорости на дорогах
В России разрабатываются новые методические рекомендации по изменению правил ограничения скорости на автомобильных дорогах, применение которых может начаться в 2027 году. Реформа Минтранса, Росавтодора и МВД предусматривает динамическое управление скоростным режимом с помощью электронных табло, возможность повышения лимита с 90 до 110 км/ч на качественных магистралях, а также закрепление приоритета электронных знаков над обычными стационарными. Об этом сообщает портал njcar.ru.
Ключевые нововведения и технические нюансы реформы
Основные изменения в системе регулирования скорости и работе комплексов фотовидеофиксации:
- Гибкие ограничения скорости: Разрешенную скорость будут устанавливать на основе текущего состояния дорожного полотна, плотности трафика, наличия разделительных барьеров и видимости. На широких и безопасных участках трасс лимит предлагают повысить с 90 до 110 км/ч.
- Строгий контроль у социальных объектов: Вблизи школ, детских садов и в жилых зонах низкие скоростные ограничения будут сохранены в полном объеме.
- Приоритет электронных табло: Законодатели планируют официально закрепить превосходство динамических электронных знаков над стационарными. При расхождении показаний (например, 60 км/ч на металлическом щите и 80 км/ч на экране) водитель должен руководствоваться значением на электронном табло.
- Динамический режим: Скорость на электронных табло будет автоматически снижаться во время снегопадов, гололеда, ремонтных работ, ДТП или заторов, а после нормализации обстановки — возвращаться к базовым значениям.
- Риски и интеграция с камерами ГАИ: Главная сложность реформы заключается в синхронизации табло с дорожными камерами. Комплексы фиксации должны получать данные о смене лимита мгновенно, иначе водители рискуют получать ошибочные штрафы за превышение скорости, актуальной секундой ранее.