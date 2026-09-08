Чужой клиент под контролем: почему финансовый контроль за приемом наличных стал жестче

Основные правила и особенности межбанковского внесения наличных:

Трехуровневая система лимитов: Устанавливаются ограничения в 25 тыс. рублей за одну операцию, 50 тыс. рублей в день и 200 тыс. рублей в месяц. Лимит рассчитывается суммарно на одного человека во всей банковской системе, а не отдельно для каждого банка.

Правила отказа: Банкомат должен отклонить операцию и заблокировать прием купюр еще до их физического приема, если лимит пользователя исчерпан.

Комиссии и тарифы: Пополнение наличными через сторонний банкомат не относится к обычным межбанковским переводам между своими счетами, поэтому стандартный лимит бесплатного перевода по СБП (до 30 млн рублей) на него не распространяется. Комиссию за проведение операции вправе взимать как банк — владелец банкомата, так и банк — получатель средств.

Добровольность подключения: Подключение к данному сервису остается на усмотрение банков, поэтому на старте услуга будет доступна не во всех терминалах самообслуживания.