Чужой клиент под контролем: почему финансовый контроль за приемом наличных стал жестче
Газета.Ru: с 1 октября в России изменятся правила внесения наличных через банком
С 1 октября 2026 года россияне смогут вносить наличные средства в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другой кредитной организации с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Как пояснила «Газете.Ru» Алина Мороз, заместитель коммерческого директора финтех-компании Paygine, для таких операций вводятся жесткие трехуровневые лимиты. Мера направлена на предотвращение попадания в финансовую систему теневых денежных средств неизвестного происхождения. Об этом сообщает издание Газета.Ru.
Ключевые условия и лимиты на пополнение через СБП
Основные правила и особенности межбанковского внесения наличных:
- Трехуровневая система лимитов: Устанавливаются ограничения в 25 тыс. рублей за одну операцию, 50 тыс. рублей в день и 200 тыс. рублей в месяц. Лимит рассчитывается суммарно на одного человека во всей банковской системе, а не отдельно для каждого банка.
- Правила отказа: Банкомат должен отклонить операцию и заблокировать прием купюр еще до их физического приема, если лимит пользователя исчерпан.
- Комиссии и тарифы: Пополнение наличными через сторонний банкомат не относится к обычным межбанковским переводам между своими счетами, поэтому стандартный лимит бесплатного перевода по СБП (до 30 млн рублей) на него не распространяется. Комиссию за проведение операции вправе взимать как банк — владелец банкомата, так и банк — получатель средств.
- Добровольность подключения: Подключение к данному сервису остается на усмотрение банков, поэтому на старте услуга будет доступна не во всех терминалах самообслуживания.
- Ограничение рисков: Новые лимиты касаются исключительно приема наличных через сторонние терминалы и не затрагивают стандартные безналичные платежи, покупки или переводы внутри банковских приложений.