Без лишних проколов и тревог: в РФ создали первую умную систему для домашнего лечения желтухи у младенцев

Студенты Новосибирского государственного медицинского университета разработали устройство, объединяющее лампу для фототерапии и датчик непрерывного мониторинга состояния новорожденного. Как рассказал ТАСС руководитель проекта Георгий Куракин, это первая подобная разработка в стране, которая позволит родителям безопасно лечить желтуху дома, а больницам — сократить расходы и снизить нагрузку на персонал.

В прошлом году желтуху новорожденных выявили у 730 тысяч младенцев в России. Традиционная фототерапия требует регулярных анализов крови для контроля уровня билирубина, избыток которого опасен для нервной системы. Новый прибор избавляет от лишних проколов кожи: мягкий датчик крепится на лоб ребенка, не мешает спать и круглосуточно передает данные на экран. По словам Куракина, желтизна кожи — недостоверный признак, из-за чего может возникнуть эффект возврата желтухи даже тогда, когда казалось, что она прошла. Новый прибор как раз и позволяет срезать такие «хвосты», создавая психологически благоприятную среду для матери и давая врачу возможность корректировать терапию.

Авторы проекта — действующие медбратья роддомов, столкнувшиеся с проблемой на практике. Они заметили, что тревожные матери часто самовольно сокращают время фототерапии, из-за чего лечение растягивается с двух дней до четырех. В роддомах автоматизация поможет сэкономить время персонала, потери которого оцениваются более чем в 1,5 миллиона рублей в год, и избежать простоя койко-мест.

Сейчас команда разработала технологическую концепцию и прошла защиту в акселераторе «А:старт» новосибирского Академпарка. Проект получил рекомендацию на статус резидента бизнес-инкубатора и претендует на грант в миллион рублей от Фонда содействия инновациям. Замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова отметила, что устройство помогает маме сразу видеть показатели и принимать грамотные решения, а также дает экономическую выгоду для поликлиник. Выход на рынок запланирован на 2029 год. Разработчики рассматривают формат проката с доставкой на дом, а в дальнейшем систему намерены поставлять в медучреждения через госзакупки. Проект курируют педиатры из Новосибирска.