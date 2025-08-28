Без обратного билета: мужчина скончался от сердечного приступа в самолете

Американец Андрес Кастро трагически погиб на 40-м году жизни во время авиаперелета из Боливии в штат Орегон. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на иностранный источник.

Мужчина возвращался с женой из путешествия по Южной Америке, где они праздновали день рождения. Во время полета у пассажира произошла остановка сердца. Экипаж предпринял экстренную посадку в Колумбии, но прибывшие медики уже не смогли помочь мужчине. Семья погибшего столкнулась с необходимостью организации сложной и дорогостоящей процедуры транспортировки тела.

По предварительным оценкам, расходы могут превысить $25 тыс. Близкие Кастро организовали сбор средств через краудфандинговую платформу, чтобы покрыть эти затраты. Как отметила сестра погибшего, вся семья находится в состоянии шока от произошедшего и делает все возможное, чтобы поддержать друг друга в сложившейся ситуации.

