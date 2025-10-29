Без очередей и с комфортом: что показала проверка МФЦ в Павловском Посаде

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов посетил офис МФЦ на улице Ленина в Павловском Посаде. Визит прошел совместно с директором центра Олесей Шевченко.

Многофункциональный центр предоставляет жителям широкий спектр государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Такой формат помогает сократить время ожидания и сделать получение документов более удобным.

Сергей Балашов отметил слаженную работу коллектива, внимательное отношение к посетителям и эффективную организацию приема граждан.

Вместе с тем были выявлены замечания по состоянию помещений, где требуется косметический ремонт. Этот вопрос взят на контроль и будет решен в ближайшее время.

По итогам визита первый заместитель главы поблагодарил сотрудников центра за работу и подчеркнул, что повышение качества предоставления услуг остается одним из приоритетов администрации округа.