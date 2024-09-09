Без осадков и до 28 градусов тепла ожидается сегодня в Подмосковье

Сегодня в столичном регионе будет переменная облачность, осадков не ожидается.

Воздух в Подмосковье прогреется до плюс двадцати восьми градусов, в Москве — до двадцати семи градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет восточного направления со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление, указали синоптики, составит семьсот пятьдесят четыре миллиметра ртутного столба.

Ранее турэксперт Дмитрий Даниленко назвал самые популярные направления у россиян в бархатный сезон.