Турэксперт Даниленко перечислил популярные туристические направления в бархатный сезон

По словам турэксперта Дмитрия Даниленко, уже стартовал бархатный сезон, поэтому лидером по востребованности для отдыха является Краснодарский край. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он добавил, что, согласно прогнозу синоптиков, бархатный сезон в этом году будет продолжительным.

По мнению эксперта, также осенью у туристов популярен Крым, поскольку ценовая политика у них достаточно лояльна. Однако стоит помнить, что добираться туда сложнее, чем в Краснодарский край.

Он отметил, что среди зарубежных направлений у жителей РФ традиционно популярны Турция и Египет. В Таиланде пока еще не сезон, тем не менее ближе к октябрю турпоток из нашей страны станет возрастать. Кроме того, в этом году путешественники из России активно интересуются Китаем.

Ранее эксперт по туризму Николай Мельник перечислил страны, где можно выгодно отдохнуть в сентябре.