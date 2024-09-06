Турэксперт Даниленко перечислил популярные туристические направления в бархатный сезон
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По словам турэксперта Дмитрия Даниленко, уже стартовал бархатный сезон, поэтому лидером по востребованности для отдыха является Краснодарский край. Об этом сообщило радио Sputnik.
Он добавил, что, согласно прогнозу синоптиков, бархатный сезон в этом году будет продолжительным.
По мнению эксперта, также осенью у туристов популярен Крым, поскольку ценовая политика у них достаточно лояльна. Однако стоит помнить, что добираться туда сложнее, чем в Краснодарский край.
Он отметил, что среди зарубежных направлений у жителей РФ традиционно популярны Турция и Египет. В Таиланде пока еще не сезон, тем не менее ближе к октябрю турпоток из нашей страны станет возрастать. Кроме того, в этом году путешественники из России активно интересуются Китаем.
Ранее эксперт по туризму Николай Мельник перечислил страны, где можно выгодно отдохнуть в сентябре.