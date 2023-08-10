Без осадков и до 28 градусов тепла ожидается в Московском регионе в четверг

В четверг, 10 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати трех до двадцати восьми градусов тепла, в Москве — от двадцати пяти до двадцати семи градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ветер будет северо-западного и западного направлений со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее программист Сергей Журавлев рассказал, как спасти смартфон от взрыва в жаркую погоду.