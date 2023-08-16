Без осадков и до плюс 29 градусов тепла ожидается в Московском регионе в среду

В среду, 16 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати четырех до двадцати девяти градусов тепла, в Москве — от двадцати шести до двадцати восьми градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер ожидается северного и северо-западного направлений со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ранее врач Мария Беляева рассказала, как правильно подготовить организм к осени.