Без отработки и без риска: юрист объяснил, как уволиться за один день и не получить проблем
Юрий Митин: уволиться без отработки можно при соглашении сторон
Юрист Юрий Митин в беседе с «Финансы Mail» объяснил, можно ли уволиться без обязательной двухнедельной отработки. По его словам, это возможно при соглашении сторон. Такой способ эксперт назвал наиболее простым: стороны подписывают документ, в котором фиксируется дата последнего рабочего дня.
При этом он обратил внимание на юридически значимый нюанс: в приказе и трудовой книжке должна стоять правильная запись. Если фактически достигнуто соглашение об увольнении без отработки, но кадровик укажет основанием собственное желание, это считается нарушением квалификации основания увольнения и грозит административной ответственностью.