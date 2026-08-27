Без паспорта в отель: как мессенджер MAX изменит заселение в гостиницы с 1 сентября

Удлиненные ипотечные каникулы: Родители двоих детей могут получить льготный период по ипотеке до 18 месяцев (6 месяцев стандартных каникул с возможностью продления еще на год). Начисленные за это время проценты фиксируются и выплачиваются в конце срока кредита.