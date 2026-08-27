Без паспорта в отель: как мессенджер MAX изменит заселение в гостиницы с 1 сентября
РГ: с 1 сентября в России вступают в силу новые законы о цифровом рубле
С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу масштабный пакет законодательных изменений. Они затрагивают финансовую сферу (цифровой рубль и криптовалюты), нормы трудового права, ипотечные каникулы для семей с детьми, цифровую идентификацию в туризме, регулирование искусственного интеллекта и работу транспорта, пишет«Российская газета».
Финансы и цифровые активы
- Цифровой рубль: Банки начинают массово предоставлять клиентам доступ к операциям с новой формой национальной валюты. Для физических лиц переводы бесплатны, для бизнеса комиссия составит 0,3% (максимум 1,5 тыс. рублей). Лимит пополнения — 300 тыс. рублей в месяц, проценты на остаток не начисляются.
- Покупка криптовалюты: Неквалифицированные инвесторы получают право легально покупать Bitcoin, Ethereum и Tether USDT с годовым лимитом до 300 тыс. рублей.
Трудовое законодательство и защита прав работников
- Сверхурочная работа: Работодатели могут увеличивать годовой лимит переработок до 240 часов (норма не распространяется на вредные производства).
- Испытательный срок: Запрещается устанавливать испытательный срок для беременных женщин и родителей детей в возрасте до трех лет.
- Режим труда водителей: Сохраняется лимит 40 часов в неделю, но вводится суммированный учет рабочего времени на 1–3 месяца со сменой не более 10 часов.
Поддержка семей и ипотека
- Удлиненные ипотечные каникулы: Родители двоих детей могут получить льготный период по ипотеке до 18 месяцев (6 месяцев стандартных каникул с возможностью продления еще на год). Начисленные за это время проценты фиксируются и выплачиваются в конце срока кредита.
Цифровизация, ИИ и сервисы
- Закон об ИИ: Вступает в силу базовый закон о поддержке и регулировании искусственного интеллекта (ФЗ-243), обязывающий разработчиков обеспечивать безопасность моделей и вести документацию.
- Заселение в отели: Гостиницы с номерным фондом более 50 номеров обяжут предоставлять возможность заселения по Цифровому ID через мессенджер MAX.
- Транспорт и ЭДО: На пригородные поезда запускается онлайн-возврат билетов и легализуется оплата по биометрии. Для грузоперевозок вводится обязательный ЭДО (без штрафов за бумагу до 1 марта 2027 года).