Без подстилки не поедут: какие условия придется соблюдать омичам при вызове такси с питомцем

С 1 сентября в России вводятся новые правила перевозки багажа и питомцев в такси

Общество

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу обновленные правила перевозки пассажиров, их ручной клади и домашних животных в легковых такси. Как передает корреспондент Александр Зуев, регулятор разрешил таксопаркам самостоятельно устанавливать лимиты на габариты багажа, а требования к транспортировке питомцев стали более строгими. Нормы будут действовать до осени 2032 года, пишет om1.

Изменения в регламенте перевозок багажа и питомцев

Новый порядок детально регламентирует размещение вещей в салоне и условия транспортировки животных:

  • Правила для багажа: Таксопарки получают право самостоятельно ограничивать размеры и количество ручной клади. Если чемодан не помещается в багажное отделение, взять его в салон разрешат только с согласия водителя и при условии, что вещи не мешают управлению машиной и не загрязняют салон.
  • Бесплатный провоз: Инвалидные коляски и другие средства передвижения для маломобильных граждан перевозятся бесплатно.
  • Перевозка собак: Провоз крупных собак допускается только при полном наборе средств защиты — поводок, намордник и специальная подстилка на сиденье.
  • Перевозка мелких животных и птиц: Кошек, мелких питомцев и птиц нужно помещать в вентилируемые контейнеры с глухим водонепроницаемым дном и впитывающим слоем. Клетки с птицами обязаны быть накрыты светонепроницаемой тканью.
  • Строгие запреты: Категорически запрещено перевозить зловонные, взрывчатые, едкие, токсичные и радиоактивные вещества. Провоз оружия без чехла допускается исключительно в предусмотренных законами РФ случаях.
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