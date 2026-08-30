Без подстилки не поедут: какие условия придется соблюдать омичам при вызове такси с питомцем

Новый порядок детально регламентирует размещение вещей в салоне и условия транспортировки животных:

Правила для багажа: Таксопарки получают право самостоятельно ограничивать размеры и количество ручной клади. Если чемодан не помещается в багажное отделение, взять его в салон разрешат только с согласия водителя и при условии, что вещи не мешают управлению машиной и не загрязняют салон.

Бесплатный провоз: Инвалидные коляски и другие средства передвижения для маломобильных граждан перевозятся бесплатно.

Перевозка собак: Провоз крупных собак допускается только при полном наборе средств защиты — поводок, намордник и специальная подстилка на сиденье.

Перевозка мелких животных и птиц: Кошек, мелких питомцев и птиц нужно помещать в вентилируемые контейнеры с глухим водонепроницаемым дном и впитывающим слоем. Клетки с птицами обязаны быть накрыты светонепроницаемой тканью.