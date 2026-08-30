Без подстилки не поедут: какие условия придется соблюдать омичам при вызове такси с питомцем
С 1 сентября в России вводятся новые правила перевозки багажа и питомцев в такси
С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу обновленные правила перевозки пассажиров, их ручной клади и домашних животных в легковых такси. Как передает корреспондент Александр Зуев, регулятор разрешил таксопаркам самостоятельно устанавливать лимиты на габариты багажа, а требования к транспортировке питомцев стали более строгими. Нормы будут действовать до осени 2032 года, пишет om1.
Изменения в регламенте перевозок багажа и питомцев
Новый порядок детально регламентирует размещение вещей в салоне и условия транспортировки животных:
- Правила для багажа: Таксопарки получают право самостоятельно ограничивать размеры и количество ручной клади. Если чемодан не помещается в багажное отделение, взять его в салон разрешат только с согласия водителя и при условии, что вещи не мешают управлению машиной и не загрязняют салон.
- Бесплатный провоз: Инвалидные коляски и другие средства передвижения для маломобильных граждан перевозятся бесплатно.
- Перевозка собак: Провоз крупных собак допускается только при полном наборе средств защиты — поводок, намордник и специальная подстилка на сиденье.
- Перевозка мелких животных и птиц: Кошек, мелких питомцев и птиц нужно помещать в вентилируемые контейнеры с глухим водонепроницаемым дном и впитывающим слоем. Клетки с птицами обязаны быть накрыты светонепроницаемой тканью.
- Строгие запреты: Категорически запрещено перевозить зловонные, взрывчатые, едкие, токсичные и радиоактивные вещества. Провоз оружия без чехла допускается исключительно в предусмотренных законами РФ случаях.