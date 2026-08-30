На Индустриальной в Мытищах завершается восстановление территории после прокладки коллектора

В Мытищах продолжается восстановление территории в районе дома №11 на улице Индустриальной после прокладки канализационного коллектора. Основной этап работ уже завершен — специалисты проложили трубопровод диаметром 1000 мм.

Подрядная организация ООО «МОИК» выполнила укладку труб открытым способом на глубине до 6 метров. Протяженность проложенного участка составила 150 погонных метров. После завершения прокладки траншею засыпали грунтом, который впоследствии дал естественную усадку.

Сейчас подрядчик совместно с ООО «ВКС» занимается устранением последствий работ и приведением территории в порядок. Уже восстановлены ограждение и информационный стенд. С 27 августа специалисты проводят планировку и отсыпку участка.

Ранее сроки завершения работ корректировались из-за временной нехватки персонала и техники у подрядчика. На данный момент проблему удалось решить, поэтому работы идут в полном объеме.

Полностью завершить восстановление и благоустройство территории планируют к 1 октября 2026 года.