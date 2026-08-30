Гул из глубины веков: записан акустический звук самого старого живого организма на Планете
ScienceXXI: звукорежиссер записал шепот и рокот древнейшего организма на Земле
Звукорежиссер Джефф Райс успешно записал низкочастотный рокот и вибрации единой корневой системы Пандо — гигантской колонии осины дрожащей в штате Юта, которая считается одним из крупнейших и старейших живых организмов планеты. Уникальные данные планируют использовать для экологического мониторинга подземных процессов экосистемы. Об этом сообщает портал ScienceXXI.
Уникальность записи и параметры суперорганизма
Специальный прибор — гидрофон — был помещен в полость у основания ветви и опущен непосредственно к корням растения:
- Результаты акустического эксперимента: Гидрофон зафиксировал низкий рокочущий гул, который заметно усиливался во время грозы. Устройство также уловило вибрации от ударов по ветке на расстоянии 27 метров, не слышимые по воздуху, что может указывать на физическую связь между различными участками единой корневой системы.
- Масштабы Пандо: Колония занимает площадь около 40 гектаров, насчитывает 47 тысяч стволов с полностью идентичной ДНК, имеет общую массу порядка 6 тыс. тонн и возраст около 12 тысяч лет.
- Применение технологии: Акустические данные помогут ученым отслеживать движение воды, состояние корней и активность насекомых-вредителей.
- Экологические угрозы: Специалисты отмечают уязвимость Пандо из-за антропогенного воздействия, вырубок и размножения травоядных животных на фоне сокращения популяции хищников.