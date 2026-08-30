Трубу прорвало у дома № 5: почему два микрорайона Кургана внезапно остались без холодной воды

«Царьград»: авария на водопроводе оставила без холодной воды два микрорайона Кур

Общество

В Кургане из-за коммунальной аварии на водопроводных сетях произошло массовое отключение холодной воды в жилых домах и на объектах инфраструктуры 6-го и 11-го микрорайонов. Специалисты компании «Водный Союз» уже ведут восстановительные работы на месте повреждения. Об этом сообщает издание Царьград.

Масштаб отключений и текущая ситуация

Коммунальная авария произошла на трубопроводе в районе дома № 5 в 11-м микрорайоне:

  • Адреса отключений в 11-м микрорайоне: Дома № 1, 5, 8 и 9.
  • Адреса отключений в 6-м микрорайоне: Дома № 29, 30, 31 и 32.
  • Отключение инфраструктурных объектов: Подача холодной воды также приостановлена в тепловые пункты № 135 и 159.
  • Сроки ликвидации: На участке работает аварийная бригада «Водного Союза», точное время завершения ремонта и возобновления водоснабжения пока не называется.

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