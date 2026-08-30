Бюджетник за ₽1,2 млн: Renault показала обновленный кроссовер Kwid с цифровым салоном
Renault раскрыла внешность и рублевые цены обновленного 3,7-метрового Kwid
Компания Renault официально представила рестайлинговую версию своего компактного кроссовера Kwid. Бюджетный паркетник длиной 3,7 метра сохранил прежнюю техническую начинку, но получил существенно пересмотренный дизайн экстерьера и более современный интерьер с цифровой приборной панелью. Об этом пишет издание За рулем.
Изменения в дизайне и технические характеристики
Несмотря на скромные габариты, обновленная модель предлагает ряд актуальных визуальных и технологических решений:
- Экстерьер: Передняя часть автомобиля полностью переработана — появился новый бампер с черными акцентами и двухуровневая оптика. Кузов сохранил двухцветную окраску с контрастными черными стойками и крышей, а в колесных арках установлены новые 14-дюймовые диски.
- Интерьер: В салоне теперь предусмотрены цифровая приборная панель и новый руль с обновленным логотипом бренда. Для топовых комплектаций доступна современная мультимедийная система с 10,1-дюймовым сенсорным экраном.
- Силовая установка: Под капотом остался прежний трехцилиндровый двигатель, работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Агрегат выдает 68 л. с. на бензине и 71 л. с. — на биоэтаноле.
- Рынок и цены: Рестайлинговая модель ориентирована на бразильский рынок. Стоимость новинки составляет 71 190 реалов, что эквивалентно примерно ₽1,2 млн.