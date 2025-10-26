Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с инициативой сделать обязательным условием въезда мигрантов в Россию наличие медицинского полиса и справки об отсутствии ряда заболеваний, сообщает ТАСС .

По словам депутата, сейчас иностранные рабочие обязаны проходить медосмотр для получения патента, однако между въездом в страну и этой процедурой проходит время, в течение которого человек уже находится на территории РФ без подтвержденного медицинского статуса. Чтобы снизить риски, Нилов предлагает требовать у мигрантов документы об отсутствии определенных инфекций еще на границе. При этом он признает вероятность появления фальшивых справок, поэтому выступает за сохранение дополнительного медосмотра после въезда, но считает, что предварительная проверка все же «снижает зону риска».

Также депутат обратил внимание на проблему отсутствия у многих мигрантов полисов медицинского страхования. Хотя закон обязывает иностранных граждан иметь страховку при пересечении границы, на практике это требование часто игнорируется. При этом система здравоохранения РФ обязана оказывать им экстренную бесплатную помощь (например, при родах, удалении аппендицита или других срочных операциях), что создает дополнительную нагрузку на региональные бюджеты. В связи с этим Нилов предложил принцип: «нет полиса на границе — не заезжаешь». Полис, по его мнению, можно приобретать в электронном виде и предъявлять пограничникам — такая практика, как отметил депутат, успешно работает за рубежом.

Инициатива уже оформлена в виде законопроекта и внесена в Госдуму.

