«Без последней свечи ритуал не сработает»: россиянка потратила 19 тысяч на магию, но поняла все слишком поздно

В Торжке Тверской области 38-летняя местная жительница стала жертвой мошенницы, которая представилась «внучкой слепой ясновидящей» и пообещала снять порчу. Как сообщают Telegram-каналы, для проведения ритуала женщине нужно было покупать специальные свечи по 800 рублей за штуку.

Жительница Торжка некоторое время переводила деньги на счета злоумышленницы, пока не потратила более 19 тысяч рублей. Когда у россиянки закончились средства, «ясновидящая» заявила, что без последней свечи ритуал не сработает.