«Без последней свечи ритуал не сработает»: россиянка потратила 19 тысяч на магию, но поняла все слишком поздно
Жительница Торжка отдала мошеннице 19 тысяч рублей за свечи для «снятия порчи»
В Торжке Тверской области 38-летняя местная жительница стала жертвой мошенницы, которая представилась «внучкой слепой ясновидящей» и пообещала снять порчу. Как сообщают Telegram-каналы, для проведения ритуала женщине нужно было покупать специальные свечи по 800 рублей за штуку.
Жительница Торжка некоторое время переводила деньги на счета злоумышленницы, пока не потратила более 19 тысяч рублей. Когда у россиянки закончились средства, «ясновидящая» заявила, что без последней свечи ритуал не сработает.
«Только после этого женщина поняла, что имеет дело не с магией, а с обычным мошенничеством, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.