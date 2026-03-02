Без потери в зарплате: как мартовские праздники повлияют на кошелек граждан

Ближайшая возможность отдохнуть растянется для жителей России на три дня — с 7 по 9 марта 2026 года включительно. Однако наличие нерабочего дня в первом весеннем месяце никак не скажется на заработной плате тех, кто отработает месяц полностью, сообщил в интервью изданию «Газета.Ru» Игорь Балынин, кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«Оплата труда рассчитывается исходя из числа рабочих, а не календарных дней, поэтому при выполнении нормы доход не снижается», — пояснил эксперт.

Вслед за мартовскими выходными граждан ожидает череда мини-каникул. В мае будет сразу два трехдневных периода: с 1 по 3 мая, а затем с 9 по 11 мая. В июне отдохнуть три дня подряд получится с 12 по 14 число. А вот День народного единства 4 ноября выпадает на среду, поэтому разрыва рабочей недели не произойдет, и длительных выходных не образуется.

Приятным бонусом для работающих на пятидневке станет отсутствие в календаре 2026 года шестидневных рабочих недель — самый напряженный режим труда не коснется сотрудников ни в одном из месяцев.

Ранее сообщалось о том, что праздничный выходной 8 марта переносится на следующий день.